Докторам в борьбе с коронавирусом протянули руку помощи студенты

В чем состояла помощь добровольцев, говорили на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Речь идет прежде всего о региональном отделении всероссийского движения «Волонтеры-медики», в числе которых студенты КГМУ, ординаторы КГМА и учащиеся медицинских колледжей Татарстана. В республике движение представлено 9 местными отделениями, 10 направлениями деятельности, соглашение о сотрудничестве подписано с 10 медицинскими организациями.

Студенты младших курсов помогают во время пандемии младшему сестринскому персоналу, старших - прикрепляются к врачам. В рамках эпидемической ситуации около 800 волонтеров трудились в РКБ, 7-й городской больнице, в поликлиниках.

- Изначально у волонтеров было много вопросов, где они могут быть полезны. В основном требовалось измерение температуры пациентам в диагностических отделениях, нужна была помощь персоналу в смотровых, - пояснила региональный координатор Татарстанского отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Анна Макарова. - В «красную зону» ни один волонтер не отправлялся, ни одна медицинская организация не пошла бы на такой риск, хотя студенты очень хотели.

- Конечно, все ребята рвутся работать в самом очаге, в инфекционных кабинетах, мобильных бригадах, которые выезжают на мазки, - отметила заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом городской поликлиники №21 Казани Эльвира Соловьева. - Здесь мы расставляем границы: работать здесь имеют право только штатные медики. Фронт работ волонтеров - обзвон населения. Ежедневно с 8 утра и до 8 вечера они связываются с пациентами и оповещают, что к ним сегодня придет врач для осмотра, чтобы человек был готов. Каждый день совершается около 2 тысяч звонков.

По словам Соловьевой, сотрудничество с волонтерами-медиками поликлиника ведет с 2018 года, для учреждения это существенная поддержка. Все волонтеры очень ответственные.

Впрочем, чтобы помочь, не обязательно быть медиком. Тем более что все волонтеры проходят инструктаж и обучение. Можно, например, помогать в доставке продуктов пожилым и нуждающимся, напомнила координатор всероссийской акции «Мы вместе» Лилия Алимова. По ее словам, более 1,5 тысячи заявок поступило от волонтеров, решивших принять участие в акции. Кстати, 20 мая организаторы зарегистрировали юбилейную, трехтысячную, заявку на доставку продуктов.

- Наши волонтеры настолько прониклись работой, что готовы были работать с утра и до вечера. Автомобилисты не жалели ни своих автомобилей, ни средств на бензин, чтобы доставить продукты в самые отдаленные точки города. Несмотря на ослабление режима самоизоляции, штаб продолжает работать и помогать уязвимым группам населения. Заявок стало меньше, но они все же поступают. Чтобы присоединиться к акции «Мы вместе», нужно заполнить заявку на сайте dobro.ru и анкету, в которой надо отметить, что хотите оказывать помощь пожилым людям.

На вопрос, как молодежь совмещала учебу и добровольческую инициативу, спикеры признались, что так же, как и все студенты, находились на дистанционном обучении. С утра слушали лекции, а после обеда ехали выполнять заявки. На первых порах, когда система еще не была отлаженной, приходилось непросто. Но со временем все вошло в ритм, появился опыт и осознание того, как много вокруг неравнодушных людей.