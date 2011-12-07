Как работают выездные участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ в Казани

Те, кто воспользовался вторым вариантом, отмечают, что это удобно и быстро. Корреспонденты «Казанских ведомостей» понаблюдали за работой некоторых выездных избирательных участков.

Что такое выездной избирательный участок в казанском исполнении? Это обычный городской автобус, салон которого оборудован всем необходимым для голосования.

Перед входом в салон автобуса человеку, если у него нет маски и перчаток, выдают в индивидуальной упаковке маску, перчатки, ручку и влажную салфетку. После измеряют температуру, затем гражданин проходит к столу, чтобы показать паспорт. Сотрудник

записывает данные голосующего.

Потом человек идет в кабинку, которая оборудована на средней площадке автобуса. За всем происходящим следит общественный наблюдатель, а для сохранения порядка присутствует сотрудник полиции. Выход со стороны задней площадки, где предусмотрена коробка для утилизации перчаток и масок.

Выездной избирательный участок, который находится в жилом квартале, удобен и безопасен для людей, отмечают голосующие. Особенно в условиях опасности распространения коронавирусной инфекции. Люди дожидаются своей очереди на свежем воздухе, соблюдая необходимую дистанцию. В салон заходят строго по одному человеку.

Заместитель координатора Татарстанского регионального отделения политической партии ЛДПР Марсель Габдрахманов один из тех, кто проголосовал за поправки в Конституцию РФ на выездном избирательном участке в поселке Дербышки.

- Это хорошее решение, направленное на заботу о гражданах, - считает Марсель Габдрахманов. - К примеру, в школе, где обычно я голосовал, расположены два участка. В прежние времена особых трудностей это обстоятельство не доставляло. Но сейчас, когда коронавирусная инфекция продолжает распространяться, разведение потоков голосующих - это разумно. Риск для здоровья людей сведен к минимуму.

Что касается самих поправок, то Марсель Габдрахманов считает, что необходимо было начать эту процедуру лет 10 назад.

- Времена меняются, в стране сейчас экономика иная, обстановка не такая, как 27 лет назад, когда принималась Конституция, - говорит политик. - В мире ситуация изменилась. Необходимо, чтобы основной документ государства, по которому мы должны жить, защищал интересы нашего народа, семейные ценности, здоровье нации и историю государства. За эти поправки я сегодня голосую.