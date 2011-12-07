Казанцам надо защитить своих домашних животных от коронавируса

Известный факт - и люди, и животные могут иметь одинаковые болезни. Для случая, когда человек инфицирован или есть подозрение на коронавирусную инфекцию, специалисты дают некоторые рекомендации.

В частности, надо меньше общаться с животным, не подходить близко к нему. Пусть во время болезни хозяина кто-то другой позаботится о питомце. Лучше всего изолировать либо животное, либо человека. Допустим, поместить в отдельную комнату или увезти на дачу.

Если нет такой возможности, общаясь с кошками или собаками, хозяевам необходимо использовать маску, перчатки, не подпускать животных близко к лицу. И не забывать регулярно мыть руки с мылом.

В случае, когда хозяин болеет COVID-19 и у его домашнего животного изменилось поведение, он стал вялым, не ест, у него течет из носа, нарушилось дыхание, он чихает и кашляет, необходимо обратиться к ветеринарам, а также позвонить по телефону 8 (800) 20-140-32, чтобы проинформировать Главное управление ветеринарии Кабинета министров РТ. Возможно, питомец заразился от человека коронавирусной инфекцией.

В Татарстане пока подобных случаев не зарегистрировано, сообщает пресс-служба ведомства.