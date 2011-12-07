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Передвижной пункт голосования - близко, удобно, безопасно

В понедельник утром во дворе у дома №2 по улице академика Парина припарковался красный автобус. Это был передвижной участок №299 для голосования по поправкам к Конституции РФ.

Несколько жителей близлежащих домов уже ждали мобильный пункт голосования. И вот первого человека пригласили в салон. Сотрудники избирательной комиссии в специальных защитных костюмах, масках и перчатках. На входе в автобус измерили температуру бесконтактным термометром и выдали запакованный в пластиковый пакет индивидуальный набор: медицинскую маску, перчатки и шариковую ручку. 

Потом сверили по паспорту имя, отчество, фамилию и адрес, выдали бюллетень. Кабинка для голосования располагается между рядами автобусных сидений, отделенных от салона шторкой. Все проходит со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора. 

Дальше все просто: сделал выбор и опустил бюллетень в прозрачную урну для голосования. Выход - через заднюю дверь автобуса. На выходе каждому проголосовавшему желают хорошего дня. 

- А сколько времени вы будете в нашем дворе? - спросил один пенсионер, который, судя по пакету с продуктами в руках, возвращался из магазина. - Сейчас соберемся с женой и придем. 

- Очень удобно сделали, далеко ходить не надо - вышел из подъезда и проголосовал. Внуку и сыну сказала, что во дворе будет такой автобус, а они, оказывается, уже проголосовали, - поделилась одна из жительниц дома, сделавшая свой выбор. 

Напомним, в целях обеспечения безопасности здоровья граждан для проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ была отведена неделя - с 25 июня по 1 июля. Сегодня последний день, когда это можно сделать на участках, организованных на придомовой территории.

КВ
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