Садыков о поправках к Конституции: Закрепление понятия «доступная медпомощь» станет гарантом соблюдения прав граждан

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков объяснил важность закрепления понятия «доступная медпомощь» на конституционном уровне.

Глава Минздрава отметил, что закрепление понятия «доступная медпомощь» станет дополнительным гарантом соблюдения прав граждан, где укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения является ключевой задачей государства. А для этого, по его мнению, необходимо сформировать у россиян ответственное отношение к своему здоровью.