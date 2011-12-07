Зиля Валеева: У нас всех есть возможность и право выразить свою позицию

В Татарстане, равно как и по всей стране, продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. Сегодня в нем приняла участие председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Всенародное голосование за основной закон — это историческое событие. У нас всех есть возможность и право выразить свою позицию. До этого шли серьезные обсуждения, мы встречались с членами рабочей группы», — прокомментировала Зиля Валеева.

Председатель Общественной палаты РТ отметила качественно организованную работу на избирательных участках, соответствие золотому стандарту, в частности, в части обеспечения безопасности здоровья участников голосования.

«Первая дата голосования была назначена на 22 апреля. У людей было достаточно времени, чтобы ознакомиться с поправками, выработать свое отношение к основному закону. В республике созданы все условия для проведения голосования. Наблюдатели следят за легитимностью и прозрачностью его процесса», — добавила Зиля Валеева.