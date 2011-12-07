Для молодежи в Татарстане упростят процесс постановки на учет для приобретения собственного жилья

Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов провел прямой эфир, посвященный республиканскому проекту «Жильё Молодым». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно проведенному министерством социальному опросу, одним из главных приоритетов у более 53% молодежи старше 24 лет, по его словам, являются хорошие жилищные условия. А вот сбор необходимых документов происходит крайне сложно.

«Чтобы оптимизировать и упростить процесс сбора необходимых документов, мы совместно с Минцифрой, Госжилфондом провели работу по цифровизации постановки на учет для улучшения жилищных условий», — сказал министр. Фаттахов пояснил, что сейчас в республике работают над проектом, где набор необходимых документов будет сокращен с 16 до 4. При этом заявление можно будет подать, не выходя из дома — на сайте госуслуг.

Также о программе, возможностях для молодежи Татарстана и о первых результатах проекта рассказали представители министерств и ведомств республики и эксперты по профильным направлениям.