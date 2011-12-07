Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Для молодежи в Татарстане упростят процесс постановки на учет для приобретения собственного жилья

В республике работают над проектом, где набор необходимых документов будет сокращен до четырёх.

Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов провел прямой эфир, посвященный республиканскому проекту «Жильё Молодым». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно проведенному министерством социальному опросу, одним из главных приоритетов у более 53% молодежи старше 24 лет, по его словам, являются хорошие жилищные условия. А вот сбор необходимых документов происходит крайне сложно.

«Чтобы оптимизировать и упростить процесс сбора необходимых документов, мы совместно с Минцифрой, Госжилфондом провели работу по цифровизации постановки на учет для улучшения жилищных условий», — сказал министр. Фаттахов пояснил, что сейчас в республике работают над проектом, где набор необходимых документов будет сокращен с 16 до 4. При этом заявление можно будет подать, не выходя из дома — на сайте госуслуг.

Также о программе, возможностях для молодежи Татарстана и о первых результатах проекта рассказали представители министерств и ведомств республики и эксперты по профильным направлениям.

КВ
Лента новостей