Путин: В России создадут систему реабилитации после Covid-19

Власти России выделили крупные средства на создание системы реабилитации для переболевших коронавирусом. Проект уже начали реализовывать. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Мы специально выделили отдельные средства на систему реабилитации и прямо сейчас будем заключать контракт на приобретение необходимого оборудования», — сказал Путин.

Президент также отметил, что раньше в стране не существовало реабилитации как фактора оздоровления людей. «Были санатории, они и сейчас есть, но они работали как дома отдыха, это в советское время», — подчеркнул Путин.

Напомним, ранее в Казани на базе поликлиники № 7 запустили пилотный проект по телереабилитации для пациентов, перенёсших ковид на кислородной поддержке, инсульты и пациентов с болезнью Паркинсона. Занятия проводятся индивидуально, по 45 минут два раза в неделю. В пилотном проекте заняты ординаторы кафедры неврологии и реабилитации КГМУ под руководством профессора Фариды Тахавиевой.