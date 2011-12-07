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«Библиобус» везет книги в поселки Казани

В Казани продолжается проект Централизованной библиотечной системы Казани «Библиобус». В августе мобильный библиотечный комплекс приедет в Самосырово и Вознесенское. Также по доброй традиции библиотека на колесах посетит Дом ветеранов на улице Дубравная.

Как сообщает портал kzn.ru, автомобиль ГАЗ-2705, превращенный в мобильную библиотеку на колесах, 6 и 20 августа в 15 часов приедет в Вознесенское, где остановится на ул. Нардуган, 45. 10 и 24 августа в 13 часов «Библиобус» прибудет в Доме ветеранов. А приезд библиотеки в Самосырово, на уц. Мира, 50а, запланировано на 14 и 27 августа в 14 часов.

В мобильной библиотеке насчитывается до 1,5 тысяч экземпляров книг. Подобраны они с учетом пожеланий читателей.

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