Казанские полицейские задержали закладчика наркотиков

Полиция Казани задержала мужчину, в чьем автомобиле нашли 20 свертков с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

Обнаружили факт сбыта наркотических веществ на улице 2-я Кадышевская после того, как мужчина при виде полицейских скинул на землю сверток, обмотанный белой изолентой, тем самым вызвав подозрение у стражей порядка. Позже ими было принято решение о досмотре автомобиля.

В результате обыска, полиция нашла 20 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что свертках находились мефедрон и метилэфедрон, общим весом на 23 грамма. Теперь в отношении 32-летнего ранее судимого мужчины вновь возбуждено уголовное дело.

МВД по РТ напоминает, что, если вы стали свидетелем незаконного оборота наркотиков или содержания наркопритонов, необходимо обратиться по телефонам: 02, 112 или по «телефону доверия» МВД 291-20-02.