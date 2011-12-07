Кому жаловаться из-за переполненных мусорных контейнеров

За комментарием мы обратились к нашему постоянному эксперту - юристу Елене Федотовой.

- Елена Николаевна, кто виноват в сложившейся ситуации?

- Согласно Федеральному закону от 29.12.2014 №458-ФЗ осуществлять деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами может только региональный оператор по обращению с ТКО. Причем региональным оператором может быть юридическое лицо любой организационно-правовой формы. Юр. лицо должно быть зарегистрировано в России, осуществлять деятельность по обращению с ТКО и иметь действующую лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности. На территории субъекта действует один или несколько региональных операторов. В Татарстане обращение с ТКО с 1 января 2019 года обеспечивается следующими региональными операторами: ООО «УК »ПЖКХ« и ООО »Гринта«.

- Кто теперь отвечает за вывоз мусора, а кто за содержание контейнерных площадок и мусоропроводов?

- Рег. оператор отвечает за весь цикл обращения с ТКО: приемку - транспортировку - обработку - захоронение. Услуги регионального оператора оплачивает собственник жилья - частного дома или квартиры. Ответственность за обращение с ТКО появляется у регионального оператора с момента их погрузки в мусоровоз в местах сбора и накопления.

Контейнерную площадку содержит собственник земельного участка, на котором она установлена. Это регламентировано п. 13 постановления правительства РФ №1156. Собственниками контейнерных площадок могут быть управляющие организации, ТСЖ и муниципалитеты. Если контейнерная площадка относится к общему имуществу в многоквартирном доме и находится на его придомовой территории, то за ее содержание и ремонт отвечает управляющая организация. Если контейнерная площадка расположена на муниципальной земле, то ее ремонтирует и содержит местная администрация.

Бывает, что дом расположен на спорной земле, которая не поставлена на кадастровый учет и не имеет конкретного собственника. В таком случае содержать контейнерную площадку будет региональный оператор до тех пор, пока собственник не будет достоверно установлен.

- Есть ли отличия между тем, как вывозят мусор из контейнеров в городских многоэтажках и коттеджных поселках?

- Нет. УО, ТСЖ, кооперативы должны обеспечивать содержание мест накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок) в соответствии с установленными требованиями (пп. «д (2)» п. 11 Правил содержания общего имущества). Контейнерная площадка - это отгороженная территория, на которой установлены мусорные контейнеры. Уход за контейнерной площадкой включает в себя содержание в чистоте непосредственно площадки, ограждения и мусорных контейнеров.

Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием и имеющая подъездной путь для автотранспорта (п. 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10). В каждом населенном пункте периодичность вывоза данных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук (п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 №4690-88). В районах сложившейся застройки эти расстояния устанавливаются комиссионно.

Согласно п. 2.2.1 указанных санитарных правил в холодное время года (при температуре -5°С и ниже) отходы в дворовых контейнерах должны храниться не более 3 суток, а в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°С) - не более суток (ежедневный вывоз). УО, ТСЖ, кооперативы обязаны контролировать соблюдение графика вывоза бытового мусора и состояние контейнеров (исправность и мытье в установленные нормативными документами сроки).

Складирование тары торговых организаций и других арендаторов, размещенных в жилых домах, на открытой территории домовладения не допускается, гласит п. 3.5.10 Правил и норм технической эксплуатации.

- В каких случаях можно потребовать перерасчет за вывоз мусора?

- Перерасчет возможен только в случае отсутствия человека от 5 дней до 6 месяцев по месту жительства. Перерасчет производится строго в заявительном порядке при предоставлении необходимых документов, таких как копия командировочного удостоверения, справка о нахождении на санаторно-курортном лечении, счета за проживание в гостинице и т. д.

- Можно ли не платить за вывоз мусора, если собственник не проживает в жилом помещении?

- В соответствии с п. 11 ст. 155 ЖК РФ неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием для невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Законодательство не разрешает отказ от услуги вывоза мусора даже при условии, что в квартире нет проживающих. Если в жилом помещении никто не зарегистрирован, собственнику все равно придется оплачивать вывоз мусора за одного человека. Счетчики на данную услугу не предусмотрены законом.

- Куда жаловаться на невывоз мусора?

- Жалобы принимают следующие инстанции: управляющая компания, региональный оператор по работе с коммунальными отходами, администрация населенного пункта, департамент ЖКХ, Жилинспекция и Роспотребнадзор. Если ответа на обращение не последовало, то следует писать жалобу в прокуратуру. Последний шаг для защиты нарушенных прав - подача искового заявления в суд.