Площадки отборочного этапа WorldSkills будут находиться под круглосуточным видеонаблюдением

За площадками отборочного этапа VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в регионах России будет вестись круглосуточное видеонаблюдение, сообщил первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«Оборудование будет расположено таким образом, чтобы можно было увидеть всю комнату целиком. Это исключает возможность подлогов и помощи участникам. Камеры будут транслировать видеоряд в течение 24 часов в сутки в течение всех соревновательных дней», — отметил спикер.

Напомним, отборочный этап соревнований пройдет с 1 по 20 августа. В этом году он пройдет в онлайн-формате и соберет более 2,3 тыс. участников.