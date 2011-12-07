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Площадки отборочного этапа WorldSkills будут находиться под круглосуточным видеонаблюдением

В этом году чемпионат проводится в онлайн-формате.

За площадками отборочного этапа VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в регионах России будет вестись круглосуточное видеонаблюдение, сообщил первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов.

 «Оборудование будет расположено таким образом, чтобы можно было увидеть всю комнату целиком. Это исключает возможность подлогов и помощи участникам. Камеры будут транслировать видеоряд в течение 24 часов в сутки в течение всех соревновательных дней», — отметил спикер.

Напомним, отборочный этап соревнований пройдет с 1 по 20 августа. В этом году он пройдет в онлайн-формате и соберет более 2,3 тыс. участников.

КВ
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