Праздник Военно-морского флота России продолжает Национальный музей Татарстана

Сегодня, 30 июля, в рамках празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Национальный музей РТ совместно с Музеем –мемориалом Великой Отечественной войны проводит акцию «На суше и на море…», посвященную Дню Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба НМ РТ.

Так, в рамках этой военно-морской программы, прошло музейное занятие «Игрушки военных лет». В театрализованной форме сотрудники музея расскажут о том, во что играли дети в годы Великой Отечественной войны. Что такое «омялки»? Из чего мальчишки военных лет мастерили себе мячи для игры в футбол? В ходе представления состоятся и практические занятия. Ребят научили самим делать игрушку из самых простых подручных средств.