Стали известны проходные баллы ЕГЭ на 2021 год

Пока выпускники татарстанских школ, сдавшие ЕГЭ, еще находятся в выборе вуза для поступления. А тем временем Министерство науки и высшего образования Российской Федерации уже подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для тех, кто будет поступать в вузы в следующем, уже 2021 году.

Правда, документ еще находится в стадии обсуждения и предлагаемые баллы являются лишь предложенными.

Итак, посмотрим, что ждет выпускников-2021, если представленный проект одобрят после положенных общественных обсуждений.

Вот какие минимальные баллы, которые понадобятся для зачисления, предлагает министерство: иностранный язык — 30, история — 35, математика, физика, биология, химия — 39, русский язык, литература, география — 40, информатика — 44, обществознание — 45, сообщает подробности пресс-служба Министерства образования и науки РТ.