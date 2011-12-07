Татарстанские шины поставляются в 50 стран мира

Такие данные привел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в своем выступлении в Нижнекамске, где состоялось подписание соглашения о намерениях между татарстанской компанией «Татнефть» и казахстанской компанией «Аллюр». Родственные по профилю производимой продукции предприятия планируют создать совместное предприятие по производству легковых, легкогрузовых и грузовых шин, уточняет подробности деловых переговоров пресс-служба Кабинета Министров РТ.