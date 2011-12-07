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Татарстанцев попросили приходить в мечети в масках и перчатках

Муфтий Татарстана напомнил о необходимости соблюдать требования безопасности во время празднования Курбан-байрама.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил верующих с приближающимся праздником и призвал приходить в мечети в масках и перчатках. Соответствующее видеообращение опубликовано на официальной странице в Instagram ДУМ РТ.

«Я прошу отнестись к этим требованиям со всей ответственностью и серьезностью и приходить на праздничный намаз только при наличии защитной маски, перчаток и собственного намазлыка. Прошу также помнить о социальной дистанции между верующими во время намаза», — отметил муфтий.

Напомним, татарстанские телеканалы, а также YouTube-каналы будут вести прямую трансляцию Курбан-байрама.

КВ
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