Трудоустроиться молодежи помогут образовательные программы

В России вновь начала работать, теперь уже в обновленном формате, программа в сфере образования и развития молодежи «YouthEmpowered — Твой путь к успеху».

В проект включены 10 бесплатных интерактивных курсов по двум направлениям — «Социальные компетенции» и «Деловые компетенции», сообщает подробности портал hh.ru.

Первое направление поможет развивать сеть контактов и обучиться как наиболее лучшим способом и рационально управлять своим временем.

Второе направление посвящено практическим занятиям. В ходе обучения по этой программе специалисты расскажут о том, как правильно вести переговоры с потенциальными партнерами и заказчиками. В программе курсов также предусмотрена учеба бизнес-планированию, проектному менеджменту, финансовой грамотности и продажам.