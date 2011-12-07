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ЦИК РТ: Олег Морозов зарегистрирован в качестве кандидата на допвыборы в Госдуму РФ

Документы, представленные кандидатом, отвечают требованиям федеральных законов, а также правовым актам Центризбиркома РФ.

Олег Морозов зарегистрирован в качестве кандидата на допвыборы депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому избирательному округу. ОБ этом объявила на заседании ЦИК РТ секретарь ведомства Надежда Борисова.

«Документы, представленные кандидатом, отвечают требованиям федеральных законов, а также правовым актам Центризбиркома РФ», — отметила она.

Помимо Морозова в ходе заседании в качестве кандидатов на выборах в Госдуму РФ были зарегистрированы Андрей Колосов (ЛДПР), Ильнар Сираев («Справедливая Россия»), Леонид Стражников («Коммунистическая партия социальной справедливости») и Николай Барсуков («Коммунисты России»).

Напомним, дополнительные выборы депутата Госдумы РФ VII созыва по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу № 28 пройдут 13 сентября. 

КВ
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