В казанские дворы придут традиционные татарские детские игры

В столице Татарстана берет старт первый «Uen Fest» — акция, посвященная традиционным детским играм. Подробностями его проведения поделилась в ходе пресс-конференции министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Актеры татарстанских театров, а также студенты КГИК и работники культуры записали на видео подробные инструкции и процесс любимых с детства игр татарского, русского, чувашского, марийского и мордовского народов.

Как пояснила Ирада Аюпова, как только Роспотребнадзор по РТ даст разрешение на проведение мероприятий на свежем воздухе до 40 человек, артисты-волонтеры посетят казанские дворы с предложением местной детворе приобщиться к забавам их родителей, бабушек и дедушек.

Также с 1 августа в соцсетях стартует онлайн-марафон «Покажи свою команду, и мы приедем к вам!», в рамках которого всем желающим предлагается записать на видео и выложить ролик с любимой народной игрой. Каждый месяц победители будут получать поощрительные призы.

В будущем году пройдет конкурсная часть «Uen Fest», которое определит 30 лучших роликов, которых пригласят на финальное шоу.