В казанские дворы придут традиционные татарские детские игры

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В столице Татарстана берет старт первый «Uen Fest» — акция, посвященная традиционным детским играм. Подробностями его проведения поделилась в ходе пресс-конференции министр культуры РТ Ирада Аюпова.
Актеры татарстанских театров, а также студенты КГИК и работники культуры записали на видео подробные инструкции и процесс любимых с детства игр татарского, русского, чувашского, марийского и мордовского народов.
Как пояснила Ирада Аюпова, как только Роспотребнадзор по РТ даст разрешение на проведение мероприятий на свежем воздухе до 40 человек, артисты-волонтеры посетят казанские дворы с предложением местной детворе приобщиться к забавам их родителей, бабушек и дедушек.
Также с 1 августа в соцсетях стартует онлайн-марафон «Покажи свою команду, и мы приедем к вам!», в рамках которого всем желающим предлагается записать на видео и выложить ролик с любимой народной игрой. Каждый месяц победители будут получать поощрительные призы.
В будущем году пройдет конкурсная часть «Uen Fest», которое определит 30 лучших роликов, которых пригласят на финальное шоу.