В России стартовал конкурс «Гордость нации»

Свои заявки на конкурс могут подать, как организации, так и частные лица. Главное требование для соискателя премии — представить свой проект в сфере государственной национальной политики. К участию приглашаются некоммерческие организации, общественные объединения и творческие коллективы, а также педагоги, журналисты и мастера народного творчества.

Подробная информация на сайте проекта.

Прием заявок на соискание премии — по 15 сентября 2020 г.