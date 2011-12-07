Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В России стартовал конкурс «Гордость нации»

Стартовал конкурс на получение Всероссийской общественной премии за вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации», сообщает портал «Ассамблея народов России».

Свои заявки на конкурс могут подать, как организации, так и частные лица. Главное требование для соискателя премии — представить свой проект в сфере государственной национальной политики. К участию приглашаются некоммерческие организации, общественные объединения и творческие коллективы, а также педагоги, журналисты и мастера народного творчества.

Подробная информация на сайте проекта.

Прием заявок на соискание премии — по 15 сентября 2020 г. 

КВ
Лента новостей