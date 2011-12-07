В Татарстане за сутки провели более 5 тыс. тестов на коронавирус, рассказала замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«За прошедшие сутки проведено 5 тыс. 60 исследований ПЦР-диагностики на новую коронавирусную инфекцию. Всего в республике провели 448 тыс. тестов на Covid-19», — уточнила она.

Кроме того, специалисты ведомства проверили 35 внутренних авиарейсов, на которых находились более 4,3 тыс. пассажиров. Ни у кого из них не выявлено симптомов ОРВИ и температуры, отметила Авдонина.

Под медицинским наблюдением все еще остаются 1 026 татарстанцев.

Напомним, в Татарстане за сутки выявили 35 случаев заболевания коронавирусом.