Ждать ли аномальной жары в августе?

Август называют еще месяцем птичьих стай. Все чаще с наступлением августа можно наблюдать, как подросшие птенцы собираются в стаи и совершают первые пробные облеты, готовясь к дальним перелетам в теплые края.

Из одних только народных названий августа вырисовывается его предназначение. С одной стороны, в августе для мужика каторга: три заботы - косить, пахать, сеять да смотреть за овсами и льнами. С другой - именно в августе природа щедро отдает накопленные за лето дары. На полях наливаются хлеба, в огородах радует обилие овощей и сочной зелени, в садах под тяжестью плодов гнутся ветви яблонь и груш, а грибники не вылезают из леса и наслаждаются сбором крепких боровиков, подберезовиков и опят.

Замечено, что в августе воздух над рекой начинает все чаще туманиться, вода в водоемах заметно остывает. Не зря в народе говорили, что с Ильина дня (2 августа) уже купаться нельзя по причине того, что «Илья-пророк два часа дня уволок и лето кончает». Однако заметное потепление климата ведет к тому, что температура воды в реках вплоть до середины месяца еще удерживается на комфортных для купания отметках, в утренние часы близких к 20 градусам. Так что из-за происходящих в многолетнем режиме климатических изменений народная примета об окончании купального сезона с Ильина дня не всегда оправдывается.

По прогнозу Гидрометцентра России, нынче ожидаемая средняя температура месяца на территории Татарстана - около 18 градусов тепла, что на градус выше по сравнению со средним многолетним распределением. Ожидаемое количество осадков - 50 - 55 миллиметров, это немного меньше обычного.

В первые дни месяца погодные условия будут формироваться под влиянием неустойчивой воздушной массы циклонического образования с центром над Ботническим заливом. При перемещении активных атмосферных фронтов местами ожидаются штормовые явления: ливневые дожди, грозы, сильный ветер, локально град. Температура ночью - 13 - 18, днем максимальная - 22 - 27 градусов.

С середины первой декады на Татарстан распространит свое влияние азиатский антициклон, наступит период ясной погоды без осадков, максимальная температура воздуха днем 23 - 28 градусов.

Ближе к середине месяца пройдут кратковременные грозовые дожди, преобладающая дневная температура - 20 - 25 градусов. В конце второй декады ожидается сухая и жаркая погода, днем максимальная температура 28 - 30 градусов. К середине третьей десятидневки не исключены кратковременные дожди, днем 20 - 25 градусов. Завершится август влиянием периферии атлантического циклона. Северные ветры принесут прохладу, пройдут грозовые дожди с градом и шквалистыми усилениями ветра, дневная температура может снизиться до 18 - 20 градусов тепла.

Как всегда, не обойти тему рекордов в наблюдаемую более 50 лет эпоху глобального потепления климата. Рекордно жарким выдался август 2010 года. Средняя месячная температура по Казани тогда достигла +22,7 градуса, что на 5,7 градуса выше многолетней нормы начиная с 1880 года. 1 августа воздух в Авиастроительном районе на метеостанции Казань-Сокол раскалился до 40 градусов, что стало абсолютным рекордом дня и августовским месячным рекордом за 140-летний ряд непрерывных наблюдений. Также до 12 августа в Казани было отмечено еще 10 рекордов по дням, которые не перебиты до сих пор!