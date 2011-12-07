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Дзгоева Ирина: «Независимо от политических пристрастий, все участники избирательного процесса должны думать о здоровье и безопасности людей»

Эксперты обсудили вопросы соглашения о санитарных мерах на выборах

В предверии предстоящих выборов в Госдуму РФ партия «Единая Россия» предложила подписать соглашение «За безопасные выборы». Партии ЛДПР, «Родина», «Гражданская платформа», «Зеленые» и «Новые люди» подписали его, а КПРФ и «Справедливая Россия» — нет. Члены экспертного клуба обсудили важность соглашения о санитарных мерах на выборах, а также насколько оно может повлиять на общую санитарно-эпидемиологическую обстановку.

По словам директора ГАУЗ «Республиканский офтальмологический центр» МЗ РСО-Алания Ирины Дзгоевой, необходимо брать ответственность за безопасность населения во время общественно важных мероприятий, особенно во время выборов. Решение партий КПРФ и «Справедливая Россия» об отклонении соглашения спикер считает странным, так как это неуважительно к сторонникам партии. «Независимо от политических пристрастий, все участники избирательного процесса должны думать о здоровье и безопасности людей», — добавила она.

По мнению Заведующего кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрея Большакова, партия «Справедливая Россия» пытается отобрать звание наиболее «опозиционной партии» у КПРФ, игнорирую соглашение о санитарных мерах. «Санитарное соглашение» специалист считает правильной мерой.

Заместитель Председателя Тульской Федерации профсоюзов Юрий Костев считает, что партии, подписавшие соглашение сделали для себя грамотный пиар-ход, так как агитация будет проходить по телевидению.

КВ
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