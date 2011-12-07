Дачную амнистию в РФ предложили продлить до 1 марта 2031 года

В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Об этом рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает ТАСС.

Крашенинников отметил, что благодаря новым нормам можно будет легализовать жилые дома на участках, на которые нет документов, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса (до 14 мая 1998 года).

Также он добавил, что законопроект нацелен на защиту прав наследников — дачной амнистией смогут воспользоваться наследники предыдущих владельцев.

Согласно законопроекту, предлагается признавать правом собственности в силу закона те земельные участки, на которые распространяется право бессрочного пользования и пожизненно наследуемого владения. Это касается земельных участков, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 года.

Всего в России насчитывается около 60 миллионов дачников. В этом году уже вступили в силу несколько законов, так или иначе меняющих жизнь садоводов и огородников.