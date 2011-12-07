Детям не должно быть страшно: в Казани показали обновленную гимназию №175 с мемориальным садом

После трагических событий, которые унесли жизни девяти детей и педагогов, Президент Татарстан принял решение о восстановлении школы. Сегодня на территории гимназии уже ничего не напоминает о тех событиях. На обходе обновленной школы помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала, что психологи настаивали не на сносе школы, а на ее тотальной реконструкции.

«Вы видите, что фасадные решения, новая входная группа, делают объект неузнаваемым. Это было важно для того, чтобы и учащимся, и педагогам, и родителям барьер попадания обратно в школу, где они пережили трагедию, было легче преодолеть», — отметила Фишман-Бекмамбетова.

«Все вы — настоящие герои»

Осмотрел школу и Президент Татарстана. Рустам Минниханов днем ознакомился с системой безопасности образовательного учреждения, осмотрел входную группу, обновленные актовый зал и столовую.

В коворкинг-зоне архитекторы рассказали об особенностях проведенных ремонтных работ. Внешний облик здания был полностью трансформирован. Организована новая библиотека и место для проведения встреч. Встретился Минниханов и с педагогическим составом школы.

«Вы повели себя очень самоотверженно. Я считаю, что все вы — герои», — подчеркнул Президент РТ на встрече с учителями.

Рустам Минниханов положительно оценил результаты капремонта. «Использованы очень интересные проектные решения, нужно и дальше их тиражировать. Здесь созданы самые комфортные условия для наших детей», — отметил он.

«Мы никогда не забудем про эту трагедию. Но нужно жить будущим. Здесь прекрасный коллектив, очень достойная школа», — сказал Президент Татарстана.

Стоит отметить, что класс 175-й гимназии, в котором погибли дети 8А во время вооруженного нападения, переоборудовали в многофункциональное пространство, чтобы ничего не напоминало детям о трагедии. Об этом журналистам рассказала помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Трансформированы зоны, в которых произошла трагедия. Там нет учебных классов, изменена конфигурация помещений, ширина помещения. То есть убрана стена между классами и напротив для того, чтобы это пространство не напоминало то, в котором произошла трагедия, ни педагогическому коллективу, ни учащимся», — сказала Фишман-Бекмамбетова.

Она отметила, что убрать класс было решено после консультаций с психологами.

«Поэтому мы выполнили немножко конфигурацию этого помещения. Сейчас фактические это холл, где можно провести время с одной стороны. Но с другой, нет четкого убеждения, которое останется в голове, что это именно тот кабинет. И если вы обратите внимание на потолок и количество круглых ламп, это по числу наших погибших — детей и взрослых. Мы разговаривали, встречались отдельно с родственниками погибших, предложили им такое решение, которое было ими полностью поддержано», — поделилась помощник Президента.

«Мы постарались создать исцеляющее пространство»

Из школы журналистов проводили к саду, который посвящен погибшим учителям и детям. До появления сада говорилось, что на территории может появиться обелиск в дань памяти, однако пришли к другому решению — на заднем дворе разбили «Сад памяти».

«Мы приняли решение, на территории школы не делать мемориал, не ставить памятников, а постараться создать исцеляющее пространство, поэтому это сад. Мы выбрали в питомнике с каждой семьей деревья, они выбрали цветы, которые у этих деревьев растут, некоторые семьи приняли участие в их посадке», — рассказала Наталия Фишман во время осмотра.

По ее словам, это не финальный вид сада, здесь будет брусчатка и по кругу будут пущены бетонные конструкции с именами погибших. Они будут подсвечены.

«Также мы договорились, что школа, одноклассники погибших и младшие классы будут ухаживать за этим Садом памяти. Для нас важно было соблюсти баланс между уважением к памяти погибших и тем, чтобы детям, которые учатся в этой школе, не было здесь страшно. Поэтому мы остановились на этом пространстве, у него отдельный вход, оно не транзитное, через него никто не будет бегать. Это означает, что человек сюда может прийти целенаправленно по договоренностью с администрацией школы», — подчеркнула Президента РТ.

Детей ждут в школе

Исполняющая обязанности директора школы Гульгена Багавиева рассказала, что 8 А класс, который больше всего пострадал в трагедии, остался в школе практически в полном составе.

«У нас выбыла одна девочка. Она выбыла в Царево, потому что она проживала там. Все остальные дети теперь уже в 9 А классе остались. Большинство детей придет в школу 1 сентября. Мы ожидаем 16 детей, из них 14 детей будут обучаться в школе, четверо детей будут на домашнем обучении. Конкретно из этого класса трое будут на домашнем обучении по состоянию здоровья», — добавила и.о. директора.

Она сказала, что в этом учебном году школа приняла 145 учащихся в первый класс, здесь открыли пять новых классов.

«В прошлом году у нас было четыре класса. То есть радует, что родители выбирают нашу школу, радует, что мы открыли больше классов. В целом, у нас увеличилось количество детей в этом году — 1056 на сегодняшний день. Это больше, чем в прошлом учебном году», — заключила Багавиева.