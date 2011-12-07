Рустам Минниханов оценил готовность казанской гимназии №175

Президент РТ оценил готовность казанской гимназии № 175. В образовательном учреждении полностью трансформировали внешний облик и провели капитальный ремонт.

Рустам Минниханов осмотрел входную группу, актовый зал, столовую, библиотеку, а также сад памяти, который создали снаружи.

В прошлом учебном году в гимназии занимались 1037 детей, в этом году — 1054. В этом году в школу пойдут 145 первоклашек.

Позже Рустам Минниханов встретился с коллективом, поблагодарил педагогов за их самоотверженный труд, а также строителей и спонсоров за своевременную работу.