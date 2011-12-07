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ДТП в Алькеевском районе Татарстана: пострадал водитель грузовика

ДТП в Алькеевском районе Татарстана: пострадал водитель грузовика
Сообщение об аварии было опубликовано пользователями группы в соцсети, посвященной ДТП Альметьевска. Согласно опубликванной информации, на трассе Актюба-Джалиль столкнулись легковой автомобиль и грузовой Камаз. В результате столкновения грузовик перевернулся, его водитель погиб.
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