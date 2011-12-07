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Погода на завтра в Казани: прохладно, местами дождь

Погода на завтра в Казани: прохладно, местами дождь
Согласно прогнозу Управления по гидрометерологии и мониторингу окружающей среды, завтра казанцев ожидает облачная погода, ночью возможен дождь. При этом температура воздуха ожидается в пределах 8-10 С, ночью - 3-5 С.
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