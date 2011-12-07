Стало известно, где татарстанцы отдыхали летом в этом году

Аналитики Авито Недвижимости провели исследование и узнали, где россияне предпочитали проводить летний отпуск в этом году. В ходе анализа эксперты выяснили, как изменилось отношение к внутреннему туризму и где предпочитали арендовать частное жилье жители разных регионов.

Известно, что в целом остались довольны летним отдыхом более 90% россиян. Возглавило рейтинг направлений озеро Байкал. 32% респондентов посоветовали бы своим друзьям и знакомым отправиться в путешествие именно в этот регион. Однако посетить его смогли в этом году 4% жителей страны. Неизменным остаётся желание посетить Санкт-Петербург, он оказался популярнее Москвы (24% против 10%).

Татарстанцы же чаще всего выбирали для путешествия Башкортостан, Крым и Краснодарский край. Последние два региона порекомендовали для путешествия 30% и 28% соответственно.

Также для отдыха россияне выбирали Карелию (21%) и Дальний Восток (10%). А для туристической аренды жилья спрос был на Тверскую область, Бурятию и Дагестан.

Что касается впечатлений от отдыха в пределах страны, то больше всего насыщенная культурная программа оказалась привлекательнее для женщин (46%), чем для мужчин (30%). Природу и живописные пейзажи отметили 24% участников исследования, а вот российский климат и прекрасную погоду этим летом оценили 16% опрошенных.

В числе неудовлетворенных отдыхом остался 1% россиян. Женщины (61%) обращали внимание на недостаточное количество мест развлечений и досуга, а мужчинам (44%) мешали вынужденные ограничения из-за коронавируса – ношение масок, измерение температуры, а также закрытие музеев.

Помимо того, раздражителями для отдыхающих стало невысокое качество пляжей, неразвитый сервис и трудности с дорожной инфраструктурой и общественным транспортом.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что для персонала туробъектов Татарстана выпустили видеоуроки по гостеприимству.