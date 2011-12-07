В Казанском кремле отметят Всемирный день защиты животных

3 и 4 октября здесь можно будет увидеть документальный фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни», получившим призы на многих кинофестивалях, увидеть жизнь растений под микроскопом, побывать на выставке «Птицы. Технология совершенства» из фондов Государственного Дарвиновского музея и выставке детских работ «Журавль — символ 2020 года». Также будут работать всевозможные творческие мастер-классы.

Напомним, Всемирный день защиты животных был учрежден в итальянском городе Флоренция на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году.