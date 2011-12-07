Эксперт предложил создать в РТ «Общественный экологический мониторинг»

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Руководитель АНО «Волжско-Камский экологический центр» Рустем Камалов предложил создать в Татарстане специальную экологическую платформу для жителей. «Общественный экологический» мониторинг» должен помочь улучшить качество жизни в крупных городах.
По словам Камалова, собранная информация вкупе с той, что есть у Гидрометцентра и Минэкологии РТ позволит оперативно реагировать на экологические проблемы и жалобы от жителей.
Создание такой платформы приведет к снижению напряженности по вопросам качества атмосферного воздуха в городах.