Эксперт предложил создать в РТ «Общественный экологический мониторинг»

Руководитель АНО «Волжско-Камский экологический центр» Рустем Камалов предложил создать в Татарстане специальную экологическую платформу для жителей. «Общественный экологический» мониторинг» должен помочь улучшить качество жизни в крупных городах.

По словам Камалова, собранная информация вкупе с той, что есть у Гидрометцентра и Минэкологии РТ позволит оперативно реагировать на экологические проблемы и жалобы от жителей.

Создание такой платформы приведет к снижению напряженности по вопросам качества атмосферного воздуха в городах.