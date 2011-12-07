Исследование: больше трети россиян планируют купить устройства для обогрева

Больше трети (35%) жителей России планируют в этом году купить устройства для обогрева. Они готовы отдать потратить них от 2 до 10 тыс. рублей. Такие результаты содержатся в исследовании AliExpress Россия.

Четверть россиян выбирают масляные радиаторы, а 18% пользуются тепловентиляторами. Популярны и электроконвекторы, которыми пользуется 10% респондентов, отметили эксперты

Также чаще всего жители России выбирают портативные настольные обогреватели и плюшевые электрические грелки, за которые они готовы отдать до 2,5 тыс. рублей. Они пользуются спросом во всех регионах страны одинаково — 7% опрошенных любят пользоваться грелкой.

Для того чтобы согреться на улице россияне предпочитают активно двигаться (41%) и носить много слоев одежды (36%). При этом больше половины (54%) носят шапки и термобелье (20%), рассказали аналитики AliExpress Россия.