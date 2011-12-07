Молодежь Татарстана стала чаще обращаться к психологам

В настоящее время в Республике Татарстан студенты и школьники доверительнее относятся к психологической помощи в учебных заведениях, а также стали чаще к ним обращаться. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник отдела психологического сопровождения Министерства молодежи РТ. Вера Герасимова

«Сейчас идет положительная тенденция у представителей молодого поколения. Формируется доверительная практика. Лет семь назад студенты говорили, что они не психи, чтобы обращаться за помощью к психологу», — отметила Герасимова.

Также она отметила, что у психологов есть дефицит в качестве общения. «Наша психологическая практика организована таким образом, что помощь идет по запросу. Ответ нужен в тот момент, когда звучит вопрос, когда вопрос не звучит, он уже не актуален», — рассказала она.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани пройдет конференция актуальных проблем психологической помощи.