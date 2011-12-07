Смотровая площадка Центра семьи «Казан» перешла на другой режим работы

Смотровая площадка «Чаши» переходит на новый режим работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Начиная с завтрашнего дня любоваться панорамным видом с 32-метровой высоты можно будет ежедневно с 10:00 до 20:00», — заявляет мэрия.

«До этого смотровая площадка работала до 22:00. Смена режима работы связана с концом летнего периода, — рассказали «КВ» сотрудники «Чаши».

Стоимость билета для взрослых составит 150 рублей, для детей — 100, льготникам, при предоставлении документа, вход бесплатный.