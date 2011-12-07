УФАС возбудило административное дело на Макдоналдс на Кремлевской набережной из-за недостоверной рекламы

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану возбудило административное дело на Макдоналдс, расположенной на Кремлевской набережной, за недостоверную рекламу Coca-Cola. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В честь открытия нового Макдоналдса на улице Федосеевской, 1 была объявлена акция — при заказе от 100 рублей напиток Coca-Cola объемом 0,4 литра предлагался бесплатно. Но при покупке выяснилось, что в подарок идет Coca-Cola объемом всего 0,25 литра», — говорится в сообщении.

В антимонопольной службе рекламу квалифицировали как недостоверную и инициировали административное расследование. Ресторану на Кремлевской набережной грозит штраф на сумму до 500 тыс. рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Макдоналдс во Франции начал продавать воду из-под крана. Стакан — 167 рублей. В то время как в российских ресторанах этой сети быстрого питания вода бесплатная.