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УФАС возбудило административное дело на Макдоналдс на Кремлевской набережной из-за недостоверной рекламы

Ресторану быстрого питания грозит штраф на сумму до 500 тыс. рублей.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану возбудило административное дело на Макдоналдс, расположенной на Кремлевской набережной, за недостоверную рекламу Coca-Cola. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 

«В честь открытия нового Макдоналдса на улице Федосеевской, 1 была объявлена акция — при заказе от 100 рублей напиток Coca-Cola объемом 0,4 литра предлагался бесплатно. Но при покупке выяснилось, что в подарок идет Coca-Cola объемом всего 0,25 литра», — говорится в сообщении.

В антимонопольной службе рекламу квалифицировали как недостоверную и инициировали административное расследование. Ресторану на Кремлевской набережной грозит штраф на сумму до 500 тыс. рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Макдоналдс во Франции начал продавать воду из-под крана. Стакан — 167 рублей. В то время как в российских ресторанах этой сети быстрого питания вода бесплатная.

КВ
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