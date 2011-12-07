В Казани долгострой на Бутлерова продали за 136 млн рублей 

Исполком Казани на публичных торгах продал недостроенный жилой дом на улице Бутлерова за 136 млн рублей. Об этом говорится в объявлении исполкома города, размещенном в свежем сборнике документов и правовых актов.

Площадь застройки — 1,2 тыс. квадратных метров. Степень готовности здания в материалах суда указывается на уровне 5%. Объект незавершенного строительства достался ООО «ЮЛТАШ» за 136,2 млн рублей.

В аукционе также принимали участие еще две компании: ООО «Премия» и ООО «Центр торговли «Вазифа». Начальная цена лота составляла 53,6 млн рублей. На этот долгострой, еще в 2017 году, обратили внимание и активисты ОНФ, которые взяли ситуацию со зданием под свой личный контроль. Тогда они отметили, что недостроенные дома портят облик города, а также представляют угрозу для населения.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в центре столицы Татарстана выставили на продажу отель за 762 млн рублей. В состав лота входят само здание гостиницы в шесть этажей площадью 7 тысяч кв. метров, ее движимое имущество, а также пригостиничный участок.