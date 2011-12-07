Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани долгострой на Бутлерова продали за 136 млн рублей 

Начальная цена лота составляла 53,6 млн рублей.

Исполком Казани на публичных торгах продал недостроенный жилой дом на улице Бутлерова за 136 млн рублей. Об этом говорится в объявлении исполкома города, размещенном в свежем сборнике документов и правовых актов.

Площадь застройки — 1,2 тыс. квадратных метров. Степень готовности здания в материалах суда указывается на уровне 5%. Объект незавершенного строительства достался ООО «ЮЛТАШ» за 136,2 млн рублей. 

В аукционе также принимали участие еще две компании: ООО «Премия» и ООО «Центр торговли «Вазифа». Начальная цена лота составляла 53,6 млн рублей. На этот долгострой, еще в 2017 году, обратили внимание и активисты ОНФ, которые взяли ситуацию со зданием под свой личный контроль. Тогда они отметили, что недостроенные дома портят облик города, а также представляют угрозу для населения.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в центре столицы Татарстана выставили на продажу отель за 762 млн рублей. В состав лота входят само здание гостиницы в шесть этажей площадью 7 тысяч кв. метров, ее движимое имущество, а также пригостиничный участок.

КВ
Лента новостей