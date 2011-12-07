В Казани начали тестировать сервис для уличных артистов 

В Казани запустили платформу для уличных артистов, художников и аниматоров. Об этом сообщает пресс-службе мэрии Казани.

С помощью сервиса уличные артисты смогут забронировать место для проведения выступления. Тестировать приложение рабочая группа будет в течение двух недель.

В конце августа уличные артисты на улице Баумана были не согласны с новыми правилам властей по организации выступлений в городе. Многие из артистов отмечали, что новый регламент значительно сократит их заработок.