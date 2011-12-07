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В Казани начали тестировать сервис для уличных артистов 

С помощью платформы можно подать заявление на выступление.

В Казани запустили платформу для уличных артистов, художников и аниматоров. Об этом сообщает пресс-службе мэрии Казани.

С помощью сервиса уличные артисты смогут забронировать место для проведения выступления. Тестировать приложение рабочая группа будет в течение двух недель.

В конце августа уличные артисты на улице Баумана были не согласны с новыми правилам властей по организации выступлений в городе. Многие из артистов отмечали, что новый регламент значительно сократит их заработок. 

КВ
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