В Казани начали тестировать сервис для уличных артистов 

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Казани запустили платформу для уличных артистов, художников и аниматоров. Об этом сообщает пресс-службе мэрии Казани.
С помощью сервиса уличные артисты смогут забронировать место для проведения выступления. Тестировать приложение рабочая группа будет в течение двух недель.
В конце августа уличные артисты на улице Баумана были не согласны с новыми правилам властей по организации выступлений в городе. Многие из артистов отмечали, что новый регламент значительно сократит их заработок.