В Казани пройдут международные учения противоэпидемических бригад

В Казани впервые пройдут международные учения противоэпидемических бригад. Специалисты по борьбе со вспышками инфекционных заболеваний соберутся с 11 по 15 октября на территории МВЦ «Казань Экспо».

Учения направлены на улучшения взаимодействия между мобильными лабораториями быстрого реагирования.

Мероприятие пройдет в гибридном формате и соберет 130 представителей санитарно-эпидемиологических служб, медицинских организаций, научных учреждений из 11 стран СНГ и Европы.

Также в учениях примут участие мобильная лаборатория B-Life (Бельгия, Франция), мобильная лаборатория Института тропической медицины Бернарда Нохта (Германия).

Эти учения станут первым, которые пройдут на территории евразийского пространства, где участники смогут подготовиться к отражению биологических угроз.