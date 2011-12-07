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В Казани пройдут международные учения противоэпидемических бригад

Учения пройдут 11 октября на «Казань Экспо».

В Казани впервые пройдут международные учения противоэпидемических бригад. Специалисты по борьбе со вспышками инфекционных заболеваний соберутся с 11 по 15 октября на территории МВЦ «Казань Экспо». 

Учения направлены на улучшения взаимодействия между мобильными лабораториями быстрого реагирования. 

Мероприятие пройдет в гибридном формате и соберет 130 представителей санитарно-эпидемиологических служб, медицинских организаций, научных учреждений из 11 стран СНГ и Европы. 

Также в учениях примут участие мобильная лаборатория B-Life (Бельгия, Франция), мобильная лаборатория Института тропической медицины Бернарда Нохта (Германия).

Эти учения станут первым, которые пройдут на территории евразийского пространства, где участники смогут подготовиться к отражению биологических угроз. 

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