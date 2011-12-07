В реанимациях Челнов нет ни одного пациента, прошедшего два этапа вакцинации от коронавируса

В больницах Набережных Челнов нет ни одного пациента полностью привитого от коронавируса. Об этом сообщил начальник управление здравоохранения города Александр Николаев.

«Охват вакцинации по городу неутешительный, число привитых можно увеличить путем проведения разъяснительной, профилактической работы с населением. В наших с вами силах стать сильнее и победить ковид», — отметил Николаев.

В основном в ковидных госпиталях находятся граждане, не прошедшие вакцинацию, добавил начальник горздрава.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах полиция выявила посредника в продаже поддельных справок о вакцинации.