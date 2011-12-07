В Татарстане в четыре раза возросло число предпринимателей, вышедших на маркетплейсы

В Татарстане за 8 месяцев этого года в четыре раза возросло число предпринимателей, вышедших на маркетплейсы. Об этом сообщил Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

«Суммарная доля татарстанских продавцов — среди всех сейлеров из ПФО, работающих на крупнейших электронных площадках, — составляет 19%. То есть каждый пятый сейлер из ПФО, выходящий сейчас на маркетплейс — это представитель нашей республики» — отметил Абдулганиев.

В 2020 году на онлайн-торговлю пришли более 3 тыс. бизнесменов из республики, а в этом году более 12 тыс. предпринимателей.

За 8 месяцев татарстанские продавцы продали товары на 18,5 млрд рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Рустаму Минниханову презентовали продукцию «Татмедиа» на маркетплейсе Ozon.