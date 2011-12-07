Индонезийка Рафита приехала в Россию за независимостью

- Определенной причины, по которой я выбрала именно Казань, нет, - говорит Рафита. - Хотелось продолжить образование за границей для того, чтобы стать по-настоящему независимой. Россия такую возможность дает. Когда собиралась ехать к вам, имела довольно смутное представление о стране. Знала только о Москве и Санкт-Петербурге. Но когда встал вопрос о выборе города, в котором предстояло жить и учиться, и мне предложили Казань, я согласилась.Русский язык Рафита изучала на курсах для иностранцев в Тольятти 8 месяцев - с ноября по июнь. Самым трудным оказался сам процесс изучения нового языка, но сейчас девушка к нему привыкла. Останавливаться на достигнутом не собирается. Старается как можно больше узнавать о языке и пополнять свой словарный запас. На вопрос, понравилась ли Казань, Рафита ответила так: - Город нравится. Люблю изучать что-то новое, необычное, поэтому для меня трудностей в привыкании к новому месту нет. Из того, что уже довелось увидеть, больше всего понравилась набережная озера Кабан. Очень красивый, зеленый уголок! - Что больше всего удивило в Казани?- Большое количество приветствующих меня мусульманских женщин. Возможно, потому, что я тоже мусульманка и ношу соответствующую одежду. Приятно осознавать наличие единоверцев.- А из местной кухни что понравилось больше всего? - Обожаю блинчики с курицей и сыром! Но самым необычным блюдом мне показалась ваша окрошка. Я привыкла к теплым немного острым супам, а тут холодный и овощной. Хотя у нас в Индонезии есть подобное национальное блюдо, оно называется ренданг. Его готовят из говядины с кокосовым молоком и специями. Тоже очень вкусно.- Собираешься стать журналистом? - Пока ответить на этот вопрос не могу, но мне очень нравятся предметы, которые нам преподают в университете. По характеру я не могу все время сидеть на одном месте. А журналистика дает прекрасную возможность быть в постоянном движении. В университете уже познакомилась и подружилась со многими однокурсниками, а также со всеми своими соседями по Деревне Универсиады, где живу. Это общение очень интересно, оно дает прекрасную возможность изучать язык и культуру страны изнутри.