Мечта школьника: не пришел на урок, но получил пятерку

То есть, когда в школьном расписании значится «музыка» или «физическая культура», от уроков можно отдохнуть, имея справку из вышеперечисленных учреждений. Как знать, может быть, завтра такая привилегия коснется и наших ребят. Мы решили выяснить, что по этому поводу думают учителя и родители Казани. Мнения разделились.- Я согласна с таким решением. Дети, посещающие спортивную школу, изостудию, занятия по музыке, получают не только знания, но и дополнительную нагрузку. Когда я училась в музыкальной школе, на уроках в общеобразовательной школе меня привлекали на всевозможные конкурсы, причем не всегда по моему желанию. Отлично помню, что такая деятельность отнимала много времени. Считаю, что ребенку нужно оставить время на общение со сверстниками. Не нужно перегружать особенно малышей. - Категорически против. Образование должно быть полным. Моя младшая дочь серьезно занимается самбо, она обладательница кубков и дипломов. Но в спортшколе занятия одной направленности, а в общеобразовательной - другой. Они дополняют друг друга. К тому же, если ребенок спортивный, то урок в школе не может ему навредить. В школьной программе должно быть и рисование, и пение, и спорт. Детям нужно развиваться разносторонне, чтобы стать по-настоящему образованными. - Я не против при условии, что мой урок первый или последний. А если это не так и в школьном расписании такое занятие значится вторым или третьим? Куда отправится ученик, пока все занимаются физкультурой? Действительно, тренировки бывают утренние и в послеобеденное время, но не в учебное. Чем займется ребенок в школе? Как спортсмен я с удовольствием занималась и в школе, и на тренировках. Но самое главное - базовые упражнения и занятия, и только в общеобразовательной школе! - С одной стороны, я согласна с таким решением. Ребенок уже получает знания. Но с другой стороны, обладая умениями в спорте, музыке, он может заявить о себе в общеобразовательной школе, показать себя и свои таланты, принимая участие в школьных концертах и мероприятиях. Занимаясь одновременно в двух школах, ученик набирается опыта, развивая свои способности. Для активных детей, желающих достичь определенных целей на своем пути, вряд ли нужно брать справку-освобождение от уроков. - Не согласна с таким новшеством. Потому что уровень подачи знаний разный. По общеобразовательной программе изучение материала идет не так глубоко, как в музыкальной школе. Но в комплексе они дополняют друг друга. Для музыканта уроки в школе не проблема. Это хорошо для дыхания, расслабления, общего развития. И конечно, для раскрытия творческих способностей. Дома дети не поют, и родители могут не знать, какой у них талантливый ребенок. Школьный учитель может услышать ученика и направить на творческий путь - выполнить задачу учителя. - Я считаю, что по ИЗО данная мера приемлема для обучающихся, заканчивающих начальную школу. Ребята получили базовые представления о предмете. С пятого класса ученик сам может определиться и выбрать. Однако бывает так, что в художественную школу вместе с одаренными ребятами родители отдают детей без их желания. Дети получают там тройки, а школьный учитель эти же тройки на основании выписки из художественной школы будет ставить в электронный журнал. Тогда нужно определиться, что вы хотите: знания, оценку или результат.