«Народный контроль»: на что жалуются татарстанцы

- Как часто жители республики обращаются в «Народный контроль»?- За время существования эта система приобрела высокую популярность среди татарстанцев, ежегодно подтверждая свою актуальность. Так, за время существования «Народного контроля» в системе было опубликовано 178140 уведомлений, из которых85 процентов - 151576 обращений - были решены. Еще 7 процентов уведомлений получили мотивированный отказ, прочие находятся в работе. Также хочу заметить, что регистрируются и публикуются только обращения, выполненные по установленным правилам и прошедшие модерацию. Кроме того, не публикуется повторное уведомление, в этом случае гражданам рекомендуется поддержать уже существующее. На сегодняшний день в ряде случаев гораздо удобнее обратиться в «Народный контроль», нежели писать жалобы по различным инстанциям. Помимо того что это физически проще, гражданину удобно наблюдать статус обращения. Кроме того, при составлении бюджета на следующий год, формировании республиканских программ и составлении дорожных карт учитываются обращения населения в «Народный контроль». При этом, чем больше комментариев собирает заявка, тем больше у нее шансов на скорое выполнение, ведь это означает, что она затрагивает большую группу людей.- Какие проблемы волнуют татарстанцев больше всего?- Наибольшее количество уведомлений в «Народный контроль» поступает в категориях «Благоустройство территории», «Содержание и ремонт муниципальных дорог», «Организация дорожного движения». Особое внимание уделяется обращениям, связанным с безопасностью дорожного движения рядом с образовательными объектами, особенно перед началом учебного года.- Как быстро решается выявленная проблема?- Решение большинства заявок требует финансовых вложений, отсюда и отсутствие незамедлительности исполнения. Тем не менее мы жестко контролируем ситуацию, чтобы заявки не получали неоправданного статуса мотивированного отказа. Решение проблемы должно подтверждаться фотофиксацией. К сожалению, временами исполнители некачественно выполняли работы либо вовсе пытались схитрить, выкладывая фотоотчет, не соответствующий действительности. Сейчас такое происходит все реже, потому как граждане могут возобновить свою заявку, сообщив о существующем положении дел. Впрочем, граждане в свою очередь в таких случаях должны четко указывать, в какой части их не устраивает качество выполнения работ, и приложить подтверждающие фото.- Часть обращений не отображается на сайте, находясь в группе закрытых. Почему?- Да, это сообщения, связанные с коррупцией, экстремизмом, конфликтами на национальной почве, незаконной добычей водных и биологических ресурсов, незаконным производством и реализацией этилового спирта. Заявки по этим категориям доступны только автору, исполнителям и модераторам. При этом обращение может быть анонимным. Подобная закрытость необходима для того, чтобы избежать возможности клеветы. Автор сообщения может присылать непроверенную, заведомо ложную или ошибочную информацию. Ряд обращений может указывать не на факт коррупции, а на коррупционные риски. Например, возьмем ситуацию со сбором средств в образовательных учреждениях на различные цели. Временами это происходит добровольно в виде благотворительной помощи, но иногда деньги собираются в обязательном порядке. Таким образом, сам факт сбора средств не обязательно означает факт коррупции, но соответствующие риски в такой ситуации очевидны. Аналогичные ситуации возникают в сфере здравоохранения, ЖКХ и других.- Какие важные обновления произошли в системе в последнее время?- С недавнего времени в системе «Народный контроль» появилась новая важная категория, связанная с поручением Президента РТ, - трудоустройство молодых людей, вернувшихся со срочной военной службы. Сейчас такая возможность существует для тех, кто трудился до службы в бюджетной сфере. Для нас это очень важная инициатива. В текущих обстоятельствах молодые люди, окончив вуз, не могут нормально устроиться на работу, ведь работодатели неохотно их принимают, понимая, что в скором времени такой работник отправится служить. При этом зачастую призывник в свою первую призывную кампанию только проходит медосмотр, а на место службы отправляется лишь через год после окончания учебы. По большому счету идет нарушение трудовых прав большой группы населения. Меня очень радует, что Рустам Минниханов обратил внимание на эту проблему.