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Татарстан в 2018 году сохранил первое место в ПФО по рождаемости

За девять месяцев в республике родилось почти 35 тысяч человек.
Татарстан в 2018 году сохранил за собой первое место в Приволжском федеральном округе по показателям рождаемости. Об этом на брифинге в Кабмине РТ заявил министр здравоохранения республики Марат Садыков. «На сегодняшний момент рождаемость, да, снижается. Но это сценарный прогноз, мы это знаем. На данный момент у нас естественный прирост составляет 0,3. А значит, рождаемость превышает смертность. Татарстан остается первым в ПФО по показателям рождаемости», — подчеркнул Марат Садыков.За девять месяцев 2018 года в республики на свет появились 34 994 малыша. За весь 2017 год, по данным Росстата, в Татарстане родилось 36 тысяч человек.
КВ
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