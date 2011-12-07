Архивный фонд Аяза Гилязова пополнился новыми документами

Торжественная передача материалов состоялась в актовом зале казанского полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» на улице Бичурина.

Фонд Госархива РТ пополнится личной перепиской семьи Гилязовых, письмами коллег, рецензиями, публикациями. В зале была открыта выставка, на которой гостям церемонии представили служебные документы, рукописи произведений, поздравительные адреса, блокноты и научные труды о творчестве писателя.

В Госархиве республики уже имеются рукописи Аяза Гилязова. Они были переданы семьей Аяза Мирсаидовича в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по архивному делу, в целях сохранения исторического и культурного наследия республики архивный фонд Татарстана регулярно пополняется вещами и документами личного происхождения государственных и общественных деятелей, которые внесли выдающийся вклад в экономическое, научное, интеллектуальное и культурное развитие Республики Татарстан. Эти материалы из личных архивов позволяют воссоздать более полную картину исторических процессов, проходивших в разные годы.