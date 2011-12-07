Торгово-промышленным палатам России дали право создавать свои структуры для поддержки бизнеса

В федеральное законодательство внесены изменения, касающиеся прав торгово-промышленных палат по поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Теперь ТПП предоставлено право создавать собственные инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Это позволит расширить их полномочия во взаимодействии с малым и средним бизнесом. Так, согласно изменениям в федеральном законодательстве, торгово-промышленные палаты теперь напрямую смогут принимать участие как в региональных, так и и в муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства.