В Кукморе обезвредили злоумышленника, напавшего на полицейских

В Кукморе задержали злоумышленника, напавшего на полицейских, сообщает ИА «Татар-информ».

По информации источника агентства, в ночь с 29 на 30 октября житель Кукмора бросил две бутылки с зажигательной смесью на парковку у отдела полиции, после чего сбежал.

В скором времени правоохранители установили местонахождение мужчины. Во время задержания мужчина кричал «Я вас всех убью!», напав на одного из полицейского с ножом. Он ранил стража порядка в бедро и руку.

Полицейские неоднократно предлагали мужчине сдаться, но он не реагировал на просьбу. В результате правоохранителям пришлось применить оружие.

От полученных ранений кукморец скончался на месте.