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В Татарстане кафе и бары не будут работать после 23.00

Роспотребнадзор ограничил работу заведений общепита и проведения зрелищно-массовых мероприятий.

В Татарстане кафе и бары не будут работать в ночные часы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, кафе, рестораны и бары не будут работать с 23.00 до 6.00. Исключение — кафе и рестораны в аэропортах и на вокзалах, а также заведений, работающих на вынос.

Также ночью запрещено проведение зрелищно массовых мероприятий.

Татарстанцев обязали носить маски в магазинах, общественном транспорте, такси, лифтах и местах массового скопления людей, а также на парковках. 

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