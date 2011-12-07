В Татарстане кафе и бары не будут работать после 23.00

В Татарстане кафе и бары не будут работать в ночные часы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, кафе, рестораны и бары не будут работать с 23.00 до 6.00. Исключение — кафе и рестораны в аэропортах и на вокзалах, а также заведений, работающих на вынос.

Также ночью запрещено проведение зрелищно массовых мероприятий.

Татарстанцев обязали носить маски в магазинах, общественном транспорте, такси, лифтах и местах массового скопления людей, а также на парковках.