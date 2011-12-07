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Финальное голосование в проекте «Великие имена России» заканчивается 30 ноября

Победителей конкурса объявят 4 декабря в 19.00 в эфире телеканала «Россия-1».
Сегодня, 30 ноября, в 23.59 по московскому времени заканчивается финальное голосование в проекте «Великие имена России». Об этом сообщает пресс-служба проекта.Итоги будут подводить в течение нескольких дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование. В Татарстане имена выдающихся соотечественников могут быть присвоены аэропортам «Казань» и «Бегишево». Победителей конкурса объявят 4 декабря в 19.00 в эфире телеканала «Россия-1».
КВ
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