На Форум 100+ приедут архитекторы знаковых объектов России и мира

На V Международный Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia приедут известные эксперты в области проектирования и строительства. Авторы знаковых архитектурных объектов мира выступят с докладами, открытыми лекциями и мастер-классами. Один из самых ожидаемых гостей – Джереми Ким (бюро Foster + Partners) – представит проект штаб-квартиры РМК в Екатеринбурге в рамках объектной сессии. Он ответит на вопросы об инновационных технологиях, которые применялись ходе строительства здания. Напомним, Екатеринбург – первый российский город, где появится здание всемирно известного бюро Foster + Partners. В их портфолио – реконструкция стадиона Уэмбли, стеклянный свод во дворе Британского Музея, небоскреб Мэри-Экс в финансовом центре Лондона (получивший знаменитое прозвище «корнишон»), реконструкция Рейхстага в Берлине, крупнейший в мире аэропорт в Пекине и даже Космопорт «Америка» в Нью-Мексико. Впервые на форум приедет профессор психологии Колин Эллард, автор книги «Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие». Темой его выступления станет «Психология высотного строительства». Он расскажет о том, как строить города с высокой плотностью населения, учитывая влияние городской среды на поведение человека. Колин Эллард является директором Urban Realities Laboratory в Университете Ватерлоо в Канаде. Кристос Пассас (Zaha Hadid Architects, Великобритания) прочитает открытую лекцию. Совместно с Захой Хадид архитектор принимал участие в проектах музея современного искусства Lois Richard Rosenthal Center for Contemporary Art в Цинциннати (США), моста шейха Заеда (Sheikh Zayed Bridge) в столице Объединенных Арабских Эмиратов и Музея MAXXI в Риме (Италия). В настоящее время Кристос Пассас преподает проектирование и градостроительство в Архитектурной Ассоциации Лондоне. Борис Бернаскони проведет на форуме мастер-класс и семинар «Что такое знаковая архитектура и зачем она?». Он расскажет, как создать здание-трансформер, который позволяет адаптировать пространство под любое событие и как правильно применять формулу «5Э» - «экологичность», «энергоэффективность», «эргономичность», «экономичность» и «эмоциональность». Борис Бернаскони – автор общественных зданий Matrex и «Гиперкуб» в инновационном центре «Сколково», проекта павильона ЭКСПО-2010 в Шанхае и других объектов.В секции "Реновация территорий мегаполисов» примет участие профессиональный градостроитель и проектировщик программ новой застройки центральных районов Шанхая Юст ван ден Хоек (Joost Van Den Hoek, Голландия). Он познакомит участников 100+ Forum Russia с методами совершенствования городов и практикой урбанизации в Китае на примерах своих недавних работ. Среди них – интернет-город Гуанчжоу-Тяньхэ, реконструкция верфей Wuhu и набережной Xin Hua Pudong в Шанхае. Архитектор расскажет о значении этих проектов и тенденциях в реновации, которые становятся общими для всех городов мира – и для Европы, и для Азии. О реконструкции одного из легендарных объектов высотного строительства Америки – небескреба Эмпайр Стейт Билдинг в Нью Йорке – расскажет глава компании «Quest Energy Group» Хенни ван Ламбалген. В данный момент он также ведет проекты по реконструкции общей администрации США и Министерства обороны США. Мистер Ламбалген выступит в рамках сессии «Цифровые здания: что будет после BIM?» в качестве эксперта в области цифрового моделирования, энергопотребления зданий, экономического анализа и инфраструктурных решений. реклама